مختلفة هذا العام عن سابقها.. أسعار برامج الحج 2024 وموعد حج القرعة

أسعار برامج الحج للعام الحالى 2024 وموعد حج القرعة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

أفادت العديد من التقارير بأن أسعار برامج الحج لهذا العام تختلف عن الأعوام السابقة نظرا لزيادة التضخم حيث ترتفع أسعار برامج الحج لهذا العام عن سابقيه مع وجود أنباء عن كون قيمة الزيادة سوف تصل إلى 5 إلى 10% من قيمة أسعار العام الماضى.

موعد قرعة الحج للعام الجديد 2024

تواردت أنباء عن اقتراب موعد التقديم في قرعة الحج 2024، وفقا للموعد الرسمي للتقديم الذي حددته وزارة الداخلية لتلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج 2024، حيث حددت رابط التقديم في قرعة الحج إلكترونيا والأوراق المطلوبة من المتقدمين.

موعد قبول طلبات التقديم لقرعة الحج 2024

ومن المرتقب بدء قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1445 هـ /2024، اعتبارًا من السبت المقبل 21 أكتوبر 2023، حتى الإثنين 6 نوفمبر 2023، وسيتاح التقديم خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت من هنا أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة.

وبعد انتهاء التقديم ستجري وزارة الداخلية قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن، وذلك وفقًا للجدول الزمنى الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية، بعد انتهاء التقديم.

شروط حج القرعة 2024

حددت وزارة الداخلية شروط تقديم قرعة الحج 2024، وحظرت سفر عدة فئات من المواطنين لأداء مناسك الحج لعام 1445 هـ / 2024 وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة، وهم:

مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى

مرضى تَليف الرئة

حالات السمنة المفرطة المرضية

الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض «القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدى، الأورام»

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة

الأمراض النفسية وألزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة).

واشترطت وزارة الداخلية فى حج القرعة 2024 اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مــع جرعــة تنشيطية للقاحات المعتمدة دولياً (كوفيد – 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة.