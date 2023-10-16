رابط موقع وزارة الداخلية حج القرعة.. إليكم مواعيد التقديم

ننشر لكم رابط موقع وزارة الداخلية حج القرعة 2024، حيث يبحث الكثير من المواطنين المسلمين عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، حيث كشفت وزارة الداخلية المصرية عن موعد بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة للموسم الجديد 2023-2024.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية خطوات التقديم لحج القرعة 2024، والشروط والبيانات المطلوبة لأداء مناسك الحج.

مواعيد التقديم لحج القرعة 2023 عبر موقع وزارة الداخلية

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين التقدم لحج القرعة 2024، بدءًا من يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023، وحتي يوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، وذلك عبر البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديرية الأمن، طبقًا للجدول الزمني المعلن من قبل الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

رابط موقع وزارة الداخلية حج القرعة 2024

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للتقديم لحج القرعة 2024، عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تستطيع التقديم من خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن دون التقيد بمحل الإقامة.

الخطوة الثانية: تستطيع التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر الرابط التالي:

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml.

الخطوة الثالثة: تستطيع التقديم من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة على رقم 27983000 – 02.

الأوراق المطلوبة لتقديم حج القرعة 2024

وفي هذا الصدد، يتيح للمواطنين التقديم لحج القرعة من خلال تقديم الطلب على النموذج المعد بأقسام الشرطة أو عبر الموقع الإلكتروني لتقديم الطلبات على أن يتم تضمين الأوراق المطلوبة وهي كما يلي:

1- نموذج طلب الحج الورقي.

2- إرفاق جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.

3- صورة بطاقة الرقم القومي “سارية الصلاحية” والأصل للإطلاع.

4- بيان الحالة الصحية ونوع المرض “إن وجد”.

5- إرفاق شهادة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد – 19).

البيانات المطلوبة للتقدم للحج 2024

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية البيانات المطلوبة للتقدم للحج 2024، وهي كما يلي:

1- الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل.

2- الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقمًا.

3- رقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق؛ حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز.

4- إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة.

5- إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

بيانات المرافق للحج 2024

1- بطاقة الرقم القومى.

2- صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها.

الحالة الصحية.

3- رقم هاتف المحمول الشخصي، ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مكرر) على البوابة.

شروط حج القرعة 2024

وفي سياق آخر، أوضحت وزارة الداخلية أن المتقدم لحج القرعة 2024، وهي كالآتي:

الشرط الأول: عند الفوز لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير إلا في حالة واحدة فقط تتمثل في تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين (وليس العكس) بشرط تمتع المتنازل إليه بصحة جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.

الشرط الثاني: ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

الشرط الثالث: لا تقبل طلبات التنازل عن فرصة الحج لأحد الوالدين أو إستبدال المرافق لكبير السن عقب إنتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد تكاليف الحج 2024.

الشرط الرابع: لا يجوز العدول عن التنازل لأحد الوالدين وإلا تلغى فرصة الحج.

الشرط الخامس: يجوز للفائز بفرصة الحج 2024 التنازل النهائى عن تلك الفرصة، وفي هذه الحالة لا يحق له العدول عن التنازل.

الشرط السادس: لا يحق للفائزين بفرصة الحج 2024 مهما كانت درجة القرابة طلب تفويج أو تسكينهم معًا طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفردا.