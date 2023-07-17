"الداخلية" تستقبل آخر أفواج حج القرعة العائدون من الأراضي المقدسة

استقبل مطارالقاهرة في آخر أفواج حج القرعة بمطار القاهرة الدولى العائدون من الأراضى المقدسة عقب آداء فريضة الحج، وتم إنهاء كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم، فى إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ.



وقد حققت بعثة حج القرعة نجاحاً كبيراً فى توفير الخدمات للحجاج بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال فترة آدائهم مناسك الحج، وتوفير الحافلات المجهزة بكافة وسائل الراحة للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال تفويجهم من المدينة إلى مكة وتصعيدهم إلى عرفات، فضلاً عن نفرهم لمزدلفة ومنها إلى منى حتى عودتهم لأماكن إقامتهم بمكة.



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وقد أعرب ضيوف الرحمن عن تقديرهم وإعتزازهم بما لمسوه من اهتمام بالغ من قِبل وزارة الداخلية، موجهين الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية.