حج القرعة 2023.. تعرف على شروط الحج والفئات المحظورة من أداء الفريضة

أيام قليلة ويبدأ موقع وزارة الداخلية في استقبال طلبات حج قرعة 2023 من قبل المواطنين المصريين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام ضمن قرعة الحج 2023 التابعة لوزارة الداخلية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

موعد بدء حج القرعة 2023

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول طلبات تقديم حج القرعة 2023 لأداء فريضة الحج لعام 1445هـ / 2024م اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21/ 10 / 2023 م وحتى يوم الإثنين الموافق 6 /11 / 2023 م.

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكل المتقدمين بمديريات الأمن وفقًا للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

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شروط حج القرعة 2023

تقدم طلبات حج القرعة 2023 بمعرفة المواطن شخصيًا إلى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال موقع وزارة الداخلية بوابة الحج المصرية https://hij.moi.gov.eg . يتم إجراء قرعة الحج 2023 من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومي الخاصة به. يجب على المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن)، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المنظمة للحج. بمجرد غلق باب التقدم إلى حج القرعة 2023 يعد الطلب مدرجًا ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل له طلبات أخرى على أى جهة منظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أي جهة أخرى عقب إجراء القرعة. تقبل الطلبات وفقًا للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكتروني المشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب. فى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقي صورة بطاقة الرقم القومي "السارية الصلاحية" بعد الإطلاع على أصل البطاقة ويدرج الرقم القومي بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج. يُشترط اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دوليًا (كوفيد 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة. يوقع المتقدم بطلب حج القرعة 2023 والمرافق له (إن وجد) على الإقرار المدرج بالطلب بعدم سابقة أداء فريضة الحج طوال حياته وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب، وإذا ثبت سابقة أدائه لفريضة الحج لا يقبل طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية. يشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسية حيث لا تقل السن عن (25 عاما) ويعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 1/3/2024 م.

الفئات المحظورة من الحج 2023

يحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لعام 1445 هـ / 2024 م حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وهم: