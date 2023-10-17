الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

موعد بدء تقديم حج القرعة 2023.. وبشرى سارة للمتقدمين الأكبر سنًا

حج القرعة
حج القرعة

ارتفعت معدلات البحث عن موعد بدء تقديم حج القرعة  2023 مع إعلان وزارة الداخلية موعد تلقي  طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1445 وللعام الميلادي 2024. 

موعد بدء تقديم حج القرعة 2023

نعرض في التقرير التالي موعد بدء تقديم حج القرعة 2023 وآخر موعد لتلقي الطلبات كذلك. 

تقديم حج القرعة 2023

أعلنت وزارة الداخلية في بيانها أن التقديم في حج القرعة للعام 1445 يكون بداية من السبت 21 أكتوبر 2023  ويمكن التقديم من خلال مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الالكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية، أو يمكن التقديم من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على رقم 27983000 – 02

مع العلم أن أخر موعد لتلقي طلبات التقدم لأداء فريضة الحج للعام 1445 هو الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، وتكون النتيجة بعد إجراء قرعة الحج 2023 علنيًا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكل المتقدمين بمديريات الأمن وفقًا للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

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حج القرعة للمتقدمين الأكبر سنًا 70 سنة فأكثر 

تخصص وزارة الداخلية نسبة الـ3% من تأشيرات الحج ضمن قرعة الحج، وذلك لأكبر المتقدمين في السن ومرافقيهم ويكون ذلك بكل مديرية على حدة، وتقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازليًا حسب السن لكل مديرية.

وتمنح الوزارة هؤلاء المواطنين الأكبر في السن تأشيرات الحج بالتزكية ويتم استبعادهم من القرعة مع مراعاة إدراج كبير السن أولًا على البوابة المصرية الموحدة للحج كحاج أصلى "مقدم الطلب" ثم يدرج تباعًا المرافق له.

مع العلم أنه من ضمن شروط اصطحاب مرافق للمتقدمين الأكبر سنًا ضمن طلبات الحج الزوجي ويكون كلاهما كبار سن أي 70 عام فأكثر أو من ذوي الهمم يُشترط اصطحابهم لمرافق واحد فقط ويكون حتى الدرجة الرابعة على أن يكون متمتع بالصحة الجيدة وقادر على رعايتهم من الناحية الصحية والعمرية. 

وتُطبق الشروط الخاصة بحج القرعة  هذا المرافق وتتم مناظرة المرافق من اللواء مساعد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية- أو من يُنيبه- عقب الفوز بقرعة الحج، وفي حالة عدم توافر الشروط يتم استبداله بمرافق بديل.

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رابط موقع وزارة الداخلية حج القرعة.. إليكم مواعيد التقديم

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رابط موقع وزارة الداخلية حج القرعة.. إليكم مواعيد التقديم

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