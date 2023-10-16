أخبار فاتتك.. بدء التقديم لأداء فريضة الحج 2024 ومواعيد مباريات اليوم الإثنين

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية، وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 16-10-2023 ودرجات الحرارة في المحافظات

مع بداية اليوم الباكر يسعى المواطنون قبل الذهاب إلى مقر عملهم وقضاء مصالحهم إلى معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 16- 10 -2023 ودرجات الحرارة في محافظات مصر عبر "جوجل"، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، حالة الطقس اليوم، متوقعة استمرار انخفاض في درجات الحرارة، ويصاحبها سقوط أمطار، لكي تسود أجواء خريفية معتدلة في أغلب أنحاء البلاد.

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عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16-10-2023 الرسمية والودية والقنوات الناقلة

مع بدء الساعات الصباحية يحرص عشاق كرة القدم المصرية والمحبون على معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16-10-2023 والقنوات الناقلة عبر "جوجل"، من أجل متابعة كل المباريات في وقتها المحدد، ولتشجيع الفريق المفضل لهم.

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عاجل.. "الداخلية" تعلن بدء التقدم لأداء فريضة الحج 2024

أعنلت وزارة الداخلية عن بدء قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1445هـ/ 2024م اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21/ 10/ 2023 م وحتى يوم الإثنين الموافق 6 /11 / 2023 م.

وقدمت وزارة الداخلية خالص التهنئة لأبناء الشعب المصرى العظيم بمناسبة الإعلان عن بدء قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1445 هـ /2024 م، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21/10/2023 م حتى يوم الإثنين الموافق 6/11/2023 م بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

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حنان مطاوع تشوق جمهورها للأحداث القادمة من "صوت وصورة"

شوقت النجمة حنان مطاوع جمهورها ومتابعيها للأحداث القادمة من مسلسلها التليفزيوني الجديد، الذي يحمل اسم "صوت وصورة"، والمعروض حاليًا على قناة dmc الفضائية ومنصة watch it الرقمية.

ونشرت "حنان"، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، عددًا من صور شخصيتها التي تجسدها خلال أحداث مسلسل "صوت وصورة"، وتُدعى "رضوى"، معلقة عليها قائلة: "شايفين رضوى عندها حق ولا مكبرة الموضوع؟"، وانهالت التعليقات على المنشور من قبل متابعيها.

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