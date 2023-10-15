الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 15-10-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

ينشر موقع "الدستور" بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية الراصدة لـ حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد والتي يكثر البحث عنها.

درجات الحرارة اليوم الأحد 15-10-2023 في محافظات مصر

يمكن من خلال التقرير التالي معرفة درجات الحرارة اليوم الأحد 15-10-2023 في محافظات مصر وتفاصيل حالة الطقس.

وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية يسود اليوم الأحد طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتكون شبورة مائية «من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 7 صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

مع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث «60% تقريبًا»، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، تمتد خفيفة بنسبة حدوث «30% تقريبًا»، إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة اليوم الأحد 

القاهرة 28 العظمى 22 الصغرى. 

العاصمة الإدارية 28 العظمى 21 الصغرى.

6 أكتوبر 29 العظمى 21 الصغرى.

بنها 28 العظمى 22 الصغرى.

دمنهور 27 العظمى 21 الصغرى.

وادي النطرون 28 العظمى 22 الصغرى.

كفر الشيخ 27 العظمى 21 الصغرى.

المنصورة 27 العظمى 22 الصغرى.

الزقازيق 28 العظمى 22 الصغرى.

شبين الكوم 28 العظمى 21 الصغرى.

طنطا 27 العظمى 21 الصغرى.

دمياط 26 العظمى 22 الصغرى.

بورسعيد 27 العظمى 22 الصغرى.

الإسماعيلية 30 العظمى 20 الصغرى.

السويس 30 العظمى 21 الصغرى.

العريش 28 العظمى 20 الصغرى.

رفح 27 العظمى 21 الصغرى.

رأس سدر 30 العظمى 22 الصغرى.

نخل 28 العظمى 13 الصغرى.

كاترين 22 العظمى 16  الصغرى.

الطور 28 العظمى 20 الصغرى.

طابا 28 العظمى 24 الصغرى.

شرم الشيخ 33 العظمى 24 الصغرى.

الإسكندرية 26 العظمى 21 الصغرى.

العلمين 26 العظمى 21 الصغرى.

مطروح 27 العظمى 19 الصغرى.

السلوم 27 العظمى 18 الصغرى.

سيوة 29 العظمى 17 الصغرى.

رأس غارب 32 العظمى 24  الصغرى.

الغردقة 32 العظمى 24 الصغرى.

سفاجا 32 العظمى 24 الصغرى.

مرسى علم 33 العظمى 25 الصغرى.

شلاتين 32 العظمى 25 الصغرى.

حلايب 30 العظمى 25 الصغرى.

أبو رماد 31 العظمى 24 الصغرى.

رأس حدربة 30 العظمى 25 الصغرى.

الفيوم 29 العظمى 19 الصغرى.

بني سويف 30 العظمى 19 الصغرى.

المنيا 30 العظمى 18 الصغرى.

أسيوط 30 العظمى  17 الصغرى.

سوهاج 31 العظمى 21 الصغرى.

قنا 33 العظمى 22 الصغرى.

الأقصر 34 العظمى 23 الصغرى.

أسوان 34 العظمى 23 الصغرى.

الوادي الجديد 33 العظمى 19 الصغرى.

أبو سمبل 36 العظمى 24 الصغرى.

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