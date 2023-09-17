درجات الحرارة اليوم الأحد 17-9-2023 فى محافظات مصر

يكثر البحث عن حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الأحد 17-9-2023 في محافظات مصر في ظل الاعتدال التي تشهده محافظات مصر في درجات الحرارة هذه الأيام، بعد الارتفاع الشديد خلال هذا الصيف.

درجات الحرارة اليوم الأحد 17-9-2023 في محافظات مصر

ننشر في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الأحد 17-9-2023 في محافظات مصر.

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يسود اليوم الأحد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبينت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، انتشار شبورة مائية «من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأحد 17-9-2023 في محافظات مصر

القاهرة:العظمى: 34 الصغرى 25.

العاصمة الإدارية: العظمى 34 الصغرى 25.

6 أكتوبر: العظمى 35 الصغرى 24.

بنها: العظمى 34 الصغرى 25.

دمنهور: العظمى 33 الصغرى 24.

وادي النطرون: العظمى 35 الصغرى 24.

كفر الشيخ: العظمى 33 الصغرى 24.

المنصورة: العظمى 34 الصغرى 25.

الزقازيق: العظمى 35 الصغرى 25.

شبين الكوم: العظمى 34 الصغرى 24.

طنطا: العظمى 33 الصغرى 24.

دمياط: العظمى 32 الصغرى 25.

بورسعيد: العظمى 32 الصغرى 25.

الإسماعيلية: العظمى 35 الصغرى 22.

السويس: العظمى34 الصغرى 24.

العريش: العظمى 32 الصغرى 23.

رفح: العظمى 32 الصغرى 24.

رأس سدر: العظمى 35 الصغرى 26.

نخل: العظمى 32 الصغرى 17.

كاترين: العظمى 31 الصغرى 15.

الطور: العظمى33 الصغرى 27.

طابا: العظمى 32 الصغرى 25.

شرم الشيخ: العظمى 37 الصغرى 28.

الإسكندرية: العظمى 31 الصغرى 24.

العلمين: العظمى 31 الصغرى 24.

مطروح: العظمى 30 الصغرى21.

السلوم: العظمى 30 الصغرى 19.

سيوة: العظمى 34 الصغرى 19.

رأس غارب: العظمى 38 الصغرى 27.

الغردقة: العظمى 37 الصغرى 27.

سفاجا: العظمى 37 الصغرى 28.

مرسى علم: العظمى 37 الصغرى 28.

شلاتين: العظمى 36 الصغرى 28.

حلايب: العظمى 33 الصغرى 28.

أبو رماد: العظمى 34 الصغرى 28.

رأس حدربة: العظمى 33 الصغرى 29.

الفيوم: العظمى 35 الصغرى 24.

بني سويف: العظمى 35 الصغرى 23.

المنيا: العظمى 35 الصغرى 22.

أسيوط: العظمى 35 الصغرى 23.

سوهاج: العظمى 36 الصغرى 24.

قنا: العظمى 38 الصغرى 26.

الأقصر: العظمى 39 الصغرى 27.

أسوان: العظمى 39 الصغرى 28.

الوادي الجديد: العظمى 38 الصغرى 22.

أبو سمبل: العظمى 38 الصغرى 27.