توقعات حالة الطقس وحقيقة سقوط أمطار اليوم ودرجات الحرارة

مع الانقلاب الملحوظ في حالة الطقس اليوم الثلاثاء، زاد البحث عن توقعات حالة الطقس وحقيقة سقوط أمطار اليوم للاستعداد قبل الخروج من المنزل والذي من المتوقع أن يشهد تساقط للأمطار مع انتشار وجود أجواء خريفية على شمال البلاد.

توقعات حالة الطقس وحقيقة سقوط أمطار اليوم

في هذا التقرير نرصد توقعات حالة الطقس وحقيقة سقوط امطار اليوم ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.

وفق بيان هيئة الارصاد الجوية فإنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، ونشاط الرياح على بعض المناطق، ويرجع ذلك إلى قدوم بقايا عاصفة دانيال من ليبيا إلى مصر.

وجاء في بيان الهيئة أن اليوم الثلاثاء يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة مساءً بنسبة 20% على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كذلك سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

القاهرة: العظمى 33 الصغرى 25

العاصمة الإدارية: العظمى 33 الصغرى 24

بنها: العظمى 37 الصغرى 27

دمنهور : العظمى 33 الصغرى 25

المنصورة: العظمى 33 الصغرى 25

الزقازيق: العظمى 33 الصغرى 25

شبين الكوم: العظمى 32 الصغرى 24

طنطا: العظمى 32 الصغرى 24

دمياط: العظمى 30 الصغرى 25

بورسعيد: العظمى 32 الصغرى 25

الإسماعيلية: العظمى 34 الصغرى 26

السويس: العظمى 33 الصغرى 25

العريش: العظمى 35 الصغرى 25

رفح: العظمى35 الصغرى 26

رأس سدر: العظمى 37 الصغرى 27

نخل: العظمى 35 الصغرى 17

كاترين: العظمى 31 الصغرى 14

الطور: العظمى 35 الصغرى 26

طابا: العظمى 36 الصغرى 25

شرم الشيخ: العظمى 40 الصغرى 30

الإسكندرية: العظمى 31 الصغرى 24

العلمين الجديدة: العظمى 30 الصغرى 24

مطروح: العظمى 28 الصغرى 23

السلوم: العظمى 28 الصغرى 22

سيوة: العظمى 31 الصغرى 23

رأس غارب: العظمى 39 الصغرى 29

الغردقة: العظمى 39 الصغرى 29

سفاجا: العظمى 38 الصغرى 28

مرسى علم: العظمى 39 الصغرى30

شلاتين: العظمى 38 الصغرى 29

حلايب: العظمى 35 الصغرى 28

أبو رماد: العظمى 34 الصغرى 28

رأس حدربة: العظمى33 الصغرى 29

الفيوم: العظمى 34 الصغرى 24

بني سويف: العظمى 34 الصغرى 24

المنيا: العظمى 35 الصغرى 23

أسيوط: العظمى 35 الصغرى 24

سوهاج: العظمى 36 الصغرى 25

قنا: العظمى 38 الصغرى 26

الأقصر: العظمى 39 الصغرى 27

أسوان: العظمى41 الصغرى 29

الوادي الجديد: العظمى 38 الصغرى 27

أبو سمبل: العظمى40 الصغرى 28