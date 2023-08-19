يقدم موقع الدستور خدمة عرض تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ظل البحث المتواصل عنها خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة هذا العام.







حالة الطقس اليوم الأحد 20-8-2023



في التقرير التالي نعرض حالة الطقس اليوم الأحد 20-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم.







وفق خبراء الأرصاد الجوية يسود اليوم الأحد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



ولفت خبراء الارصاد في بيانهم لطقس اليوم عن تكون شبورة مائية من الساعة 4 حتى الساعة 7 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.







مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - مرسى علم) على فترات متقطعة.







درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 20-8-2023







القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنها 33 25

دمنهور 32 25

وادي النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 32 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 35 26

نخل 35 21

كاترين 35 18

الطور 36 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 32 24

العلمين 31 24

مطروح 32 24

السلوم 33 23

سيوة 37 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 41 26

قنا 44 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 42 25

أبو سمبل 44 28