السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تتناسب مع عطلات الصيف.. أبرز أماكن السياحة الثقافية في مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ثمة أماكن متعددة تتناسب أن تكون وجهتكم فى عطلات الصيف خاصة وأنها تتنوع ما بين الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية والمتاحف.

وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات فإن السياحة الثقافية نشأت منذ اكتشاف الآثار المصرية القديمة وفك رموز الحروف الهيروغليفية وحتى الآن لا تنقطع بعثات الآثار والرحالة السائحين ومؤلفى الكتب السياحية عن مصر، وقد صدرت مئات الكتب بلغات مختلفة وكانت وسيلة لجذب السياح من كل أنحاء العالم لمشاهدة مصر وآثارها وحضاراتها القديمة من خلال متاحفها القومية والفنية والأثرية. 

فى السطور التالية نقدم لكم عدد من المواقع الثقافية؛ ولنبدأ بالمتاحف:

المتحف القبطى، ويعد من أهم المؤسسات الثقافية التى تحفظ التراث القبطى ويضم المتحف 14 ألف قطعة أثرية تثرى تراث الفن القبطى فى العالم .

المتحف القبطي - ويكيبيديا

ومتحف محمود سعيد بالإسكندرية، و يضم عددا كبيرا من أعماله فى التصوير التى اكسبته شهرة عالمية فى مجال الفن التشكيلى .

مجمع متاحف محمود سعيد - ويكيبيديا

أما المتحف اليونانى، يضم عددا كبيرا من القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية الفنية التى يرجع تاريخها الى عهد ما قبل الميلاد وهو يوجد بمدينة الاسكندرية .

افضل 4 انشطة في المتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية مصر - urtrips

ويضم متحف أسوان مجموعة من الاثار التى عثر عليها فى أسوان والنوبة ومنها مومياء الكبش المقدس الإله خنوم .

متحف أسوان (متحف جزيرة إلفنتين) - ويكيبيديا

ويضم متحف محمود مختار أعمال الرائد الراحل التى استوحاها من الحضارة المصرية القديمة، ومن أهم الآثار الفنية التى خلفها محمود مختار تمثال نهضة مصر المنحوت من الجرانيت والمقام فى مواجهة جامعة القاهرة .

متحف محمود مختار

كما يضم متحف الفنون الجميلة عددا كبيرا من أعمال النحت والتصوير وفن المعمار .

متحف الفنون الجميلة بالاسكندرية - ويكيبيديا

ويضم متحف محمد محمود خليل إنتاجه من روائع المدرسة التأثيرية الفرنسية ومن أهم مقتنيات المتحف لوحات التصوير وتماثيل برونزية ومجموعة كبيرة من التحف المعدنية والأوانى الزجاجية ومجموعة من التحف اليابانية لاكى .

متحف «محمود خليل».. تحفة معمارية عادت إلى أصلها منذ 110 أعوام - تحقيقات وملفات - الوطن
السياحة الثقافية والأثرية فى مصر الآثار الفرعونية واليونانية المتاحف الآثار المصرية القديمة المتحف القبطي

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