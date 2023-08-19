القبة الحرارية.. خبراء يحذرون من ارتفاع درجات الحرارة فى أنحاء أوروبا الأسبوع المقبل

حذر خبراء من ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء أوروبا الأسبوع المقبل، وفقا لموقع "يورونيوز" الأوروبي.

وقال التقرير إنه من المتوقع حدوث موجة حارة أخرى في الصيف في الأيام المقبلة، حيث قال خبراء الأرصاد الجوية إن القبة الحرارية قد تزيد من تفاقم الوضع.

وتواجه أوروبا موجة حارة أخرى الأسبوع المقبل حيث يحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن "القبة الحرارية" من المقرر أن تقترب من درجات حرارة عالية قياسية للقارة.

وتعتبر إسبانيا والبرتغال وإيطاليا من بين الدول الأوروبية التي من المتوقع أن تشهد حرارة شديدة الأسبوع المقبل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ، ميتيو فرانس ، إن درجات الحرارة في فرنسا قد تبلغ ذروتها عند حوالي 40 درجة مئوية في جنوب البلاد. يوجد ما لا يقل عن 19 قسمًا تحت تحذيرات الطقس للظروف الحارة ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال خبراء الأرصاد إنها قد تكون أشد موجة حر تشهدها البلاد على الإطلاق، حيث عقدت الحكومة اجتماعا أزمة لمناقشة إجراءات التعامل مع الطقس القاسي.

وستؤدي القبة الحرارية التي أتت من الصحراء، عبر الجزائر والمغرب ، التي تجتاح أوروبا إلى تكثيف درجات الحرارة المرتفعة بالفعل. كما تؤدي المستويات المنخفضة من الأمطار إلى زيادة مخاطر اندلاع حرائق الغابات.

والقبة الحرارية هي ظاهرة مناخية تتعثر فيها سلسلة من التلال ذات الضغط العالي في الغلاف الجوي.

ويحبس هواء المحيط الساخن مثل غطاء أو غطاء على قدر يغلي. يتمدد الهواء الساخن عموديًا في الغلاف الجوي ويدفعه الضغط العالي نحو الأرض، وليس لديها مكان للهروب والكمادات تحبس المزيد من الحرارة تحتها، وعادة ما تكون الرياح قادرة على تحريك الضغط العالي ولكن مع امتداد القبة بعيدًا في الغلاف الجوي ، تصبح أنظمة الطقس هذه ثابتة تقريبًا.

ويمكن أن تؤدي القبة الحرارية إلى ارتفاع درجات الحرارة أعلى بكثير مما هو طبيعي.