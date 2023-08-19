بعد سيول سانت كاترين.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 19/ 8/ 2023

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق التاسع عشر من أغسطس 2023، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد، مُشيرة إلى فرص لسقوط الأمطار على سانت كاترين بجنوب سيناء.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، غائم جنوب الصعيد.

وكانت هيئة الأرصاد، أعلنت استمرار فرص تكون السحب على مرتفعات سانت كاترين بسبب الطبيعة الجغرافية، وقد تتساقط الأمطار هناك كما تتشكل السيول في الأودية.

جدير بالذكر، أن الأيام الماضية شهدت عدة مناطق في جنوب سيناء وتحديدًا سانت كاترين، سيول جارفة وذلك بسبب أمطار غزيرة ضربت المنطقة.

وفيما يلي درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت بالقاهرة وبعض المحافظات، والتي جاءت على النحو التالي: