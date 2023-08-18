نصائح يجب اتباعها للحصول على بشرة نقية ونضرة في فصل الصيف

يتسبب موسم فصل الصيف في الكثير من المشاكل الصحية للبشرة، التي تؤثر على جمالها وتوهجها ونضارتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وارتفاع نسبة الرطوبة مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب ووجود زيوت كثيرة على الوجه والاصابة بالالتهابات الفطرية.

لذلك للحفاظ على بشرة متوهجة وصحية خلال هذا الوقت ، يوصي خبراء الجمال والعناية بالبشرة ببعض النصائح البسيطة والفعالة للحصول على سعادة أكبر.



وحسب موقع “Hindustan times” فقد صرحت الدكتورة نافنيت هارور، كبيرة أطباء الأمراض الجلدية وجراحة التجميل وزراعة الشعر ، في المستشفى الملكي البريطاني ببعض النصائح المهمة لحماية البشرة خلال فصل الصيف.

الترطيب:

خلال موسم فصل الصيف والرياح الموسمية ، فإن العناية ببشرتك أمر بالغ الأهمية، لذلك يجب تنظيف الوجه مرتين يوميًا بالتونر لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة والملوثات، والحفاظ على الترطيب باستخدام مرطب خفيف الوزن.

قشر بانتظام:

تساعد المقشرات بمكونات طبيعية على إزالة الخلايا الميتة ومنع ظهور حب الشباب و يمكن أن يفي التقشير من مرة إلى مرتين أسبوعيًا بناءً على حساسية البشرة بالغرض.

ضرورة وضع واقي الشمس:

لا يجب التقليل من شأن قوة الشمس في موسم فصل الصيف لأن الأشعة فوق البنفسجية ضارة جدا بالبشرة ويمكن للواقي من الشمس واسع الطيف مع SPF 30 أن يحميها.

عدم وضع الماكياج الثقيل:

يجب اختيار الحد الأدنى من المكياج لأن المكياج الثقيل قد يسد مسام البشرة ويمكن أن يتسبب في ظهور البثور خلال الأيام الحارة، يجب ترك البشرة تتنفس وتحتفظ جمالها الطبيعي.

الحفاظ على الرطوبة وتناول الطعام الصحي:

من الضروري أيضًا الحفاظ على رطوبة الجسم بشرب الكثير من الماء وتناول الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة للحصول على بشرة صحية تشع بالجمال.

عمل روتين تنظيف للبشرة:

يجب الحفاظ على روتين تنظيف للبشرة لإزالة الزيوت والأوساخ والشوائب الزائدة و استخدام منظفًا لطيفًا ومتوازن الأس الهيدروجيني متبوعًا بتونر معتدل للحفاظ على المسام غير مسدودة ولمنع التشققات.

التقشير بلطف:

يجب التقشير باستخدام مقشر لطيف حتى يساعد على القضاء على خلايا الجلد الميتة ويفتح المسام المسدودة.

الحفاظ على مناديل الوجه في متناول اليد:

يجب حمل مناديل الوجه أو ماء ميسيلار في حقيبة اليد لتنظيف الوجه بلطف وإزالة الزيوت الزائدة والعرق أثناء التنقل، مما يساعد على الحفاظ على مظهر منتعش ومتألق.

تجنب ملامسة الوجه:

يجب الامتناع عن لمس الوجه بشكل متكرر، لأنه ينقل الأوساخ والبكتيريا من اليدين إلى البشرة، مما يؤدي إلى ظهور البثور والالتهابات.

اختيار الأقمشة القابلة للتنفس:

يجب ارتداء أقمشة خفيفة تسمح بمرور الهواء مثل القطن والكتان للسماح للبشرة بالتنفس، وتجنب المواد الاصطناعية التي يمكن أن تحبس الرطوبة والعرق ، مما يؤدي إلى تهيج الجلد.

تغذية البشرة من الداخل:

يجب ادخال الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ، مثل التوت والخضروات الورقية والمكسرات، في النظام الغذائي لتعزيز صحة الجلد حيث يوفر العناصر الغذائية الأساسية التي تساهم في إشراق البشرة.