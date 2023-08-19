ارتفاع الحرارة ليس شرطًا.. استشارى مناعة: أعراض متحور كورونا الجديد تشبه "البرد"

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن متحور كورونا الجديد eg5، متحور من سلالة أوميكرون، ظهر من فبراير الماضي، ولم تضعه من ضمن المتحورات تحت المراقبة إلا في 19 يوليو، بسبب انتشاره السريع، وتسجيل عدد إصابات لم نعهدها على إصابات أوميكرون.

لفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه في أمريكا سجلت حالات إصابة بالمتحور eg5، دون أن يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة، فقط ألم في العضلات والمفاصل والتهاب في الحلق.

ونوه إلى أن أعراض البرد الحالية يمكن اتهامها أنها أعراض كورونا، لأن الفيروسات التنفسية لا تنتشر في الصيف، بسبب انخفاض معدل تعلق الرذاذ في الهواء بسبب الرطوبة.

وأردف: "لا نخشى إلا على كبار السن، أما الشباب والأطفال فلا خطورة عليهم".

وأوضح أن العلاج يختلف بناء على الحالة المرضية، ولا يمكن تناول علاج بوصفة على الإنترنت، ولا بد من استشارة طبيب.

وأكد أنه لا عودة لبروتوكول كورونا حتى لو ظهر التحليل إيجابيًا، ونصح باستخدام الكمامات في أي مكان مغلق غير جيد التهوية.