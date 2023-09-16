حالة الطقس اليوم السبت 16-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة فى المحافظات

حالة الطقس اليوم السبت 16-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية محور اهتمام الملايين من المواطنين، بالتزامن مع اقتراب انتهاء شهور فصل الصيف وبداية فصل الخريف حيث يبدأ يوم 21 سبتمبر الجاري في نصف الكرة الشمالي، والذي تقع فيه جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم السبت 16-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

توضح الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 16-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات بعد انتهاء العاصفة دانيال، حيث أوضح خبراء الهيئة أن اليوم يسوده طقس حار خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، ومعتدل خلال ساعات الليل على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع حركة الرياح على بعض المناطق، مما يساعد على تلطيف الأجواء ووجود أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المحافظات.

ويتوقع خبراء الأرصاد وجود بعض التقلبات الجوية وعدم استقرار في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة مع التغيرات المناخية التي تحدث نتيجة تقلبات الجو، مع انتشار شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.



نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة جنوب سيناء العظمى 37 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.