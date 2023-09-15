"الأرصاد": طقس السبت حار على أغلب الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

6 أكتوبر 34 23

بنهــــا 33 24

دمنهور 32 23

وادى النطرون 34 23

كفرالشيخ 32 23

المنصورة 33 24

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 24

العريش 31 23

رفح 30 24

رأس سدر 36 26

نخل 32 19

كاترين 31 15

الطور 33 27

طابا 32 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 29 21

السلوم 29 20

سيوة 34 20

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 28

شلاتين 37 28

حلايب 34 28

أبورماد 35 28

رأس حدربة 34 29

الفيوم 34 24

بني سويف 34 23

المنيا 35 22

أسيوط 35 23

سوهاج 36 24

قنا 38 26

الأقصر 38 27

أسوان 39 27

الوادى الجديد 37 22

أبوسمبل 37 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 42 30

المدينة 44 33

الرياض 42 29

المنامة 41 33

أبوظبى 40 31

الدوحة 43 34

الكويت 46 29

دمشق 34 18

بيروت 31 25

عمان 31 17

القدس 29 17

غزة 29 22

بغداد 42 23

مسقط 30 29

صنعاء 29 14

الخرطوم 39 28

طرابلس 32 23

تونس 36 23

الجزائر 30 23

الرباط 26 16

نواكشوط 32 25

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 29 11

إسطنبول 28 20

إسلام آباد 34 23

نيودلهى 33 26

جاكرتا 36 23

بكين 28 19

كوالالمبور 34 25

طوكيو 32 26

أثينا 32 21

روما 30 18

باريس 27 17

مدريد 24 16

برلين 26 13

لندن 26 16

مونتريال 22 13

موسكو 18 09

نيويورك 24 14

واشنطن 26 14

أديس أبابا 23 14