الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد الجوية" تكشف قصة بداية العاصفة دانيال

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

قالت د.إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال بدأ تكونها على حوض البحر المتوسط خلال الأسبوع الماضي. 

قصة العاصفة دانيال

أضافت إيمان، خلال لقائها ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc، أن العاصفة دانيال عبارة عن منخفض جوي، أي منطقة ذات ضغط منخفض، حيث وصل الضغط الجوي داخل هذا المنخفض إلى 990 مللي بار، وتحرّك إلى الشمال الغربي، وأثر على اليونان وغرب  تركيا، واستمر لمدة 3 أيام على اليونان وسبب كميات أمطار شديدة الغزارة وفيضانات هناك، ثم بدأ يعود بحركته إلى منطقة البحر المتوسط مرة أخرى باتجاه الجنوب الشرقي، ثم وصل إلى الحدود الشرقية لدولة ليبيا واستقر بها يوم السب والأحد الماضيين، ثم اتجه إلى دولة ليبيا وخاصة المناطق الشرقية  من دولة ليبيا. 

أوضحت أنه بمجرد دخول العاصفة دانيال إلى دولة ليبيا، كانت طاقة هذه العاصفة هائلة، حيث اكتسبت طاقتها من مياه البحر المتوسط حيث كانت درجة حرارة البحر المتوسط مرتفعة، وهو ما تسبب في قوة العواصف التي تتولد فيه.

العاصفة دانيا ليبيا إعصار ليبيا قصة دانيال برنامج اليوم

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