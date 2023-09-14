الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد الجوية: إعصار دانيال قسم مدينة درنة الليبية إلى نصفين

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن سرعة الرياح في العاصفة دانيال وصلت إلى 80 كيلومتر/الساعة في ليبيا، وتجاوزت كميات الأمطار الـ 200 مللي في بعض المناطق.

وتابعت أن مدينة البيضاء كانت أكثر المدن الليبية تعرضًا للأمطار، حيث وصلت فيها كميات الأمطار إلى 414 مللي خلال 24 ساعة فقط.

خطورة العاصفة دانيال 

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، خلال لقائها ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية dmc، أن إعصار شاهين كان أشد قوة وخطورة من عاصفة دانيال، حيث صنف كونه إعصارا من الفئة الخامسة، حيث تولد في منطقة بحر العرب واتجه إلى دولة عمان وأيضًا إلى دولة الإمارات وسبب الكثير من الانهيارات الأرضية والخسائر في الأرواح والممتلكات.

وأوضحت أن المشكلة في ليبيا والتي تسببت في الحالة العنيفة وأعداد الضحايا الكبيرة جدًا، هو أنه تم انهيار سدين متواجدين في مدينة درنة وتم شق مدينة درنة وقسمها إلى نصفين؛ نصف في الشرق ونصف في الغرب، وهو ما تسبب خاصة في منطقة الجبل الأخضر في ليبيا والطبيعة الجبلية بها في وجود سيول وانهارت جميع المنازل، وهو ما تسبب في وجود قتلى ومفقودين بأعداد هائلة. 

العاصفة دانيال إعصار دانيال إعصار ليبيا كارثة ليبيا الأرصاد الجوية

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