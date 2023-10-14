السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صرف صحى الإسكندرية": خطة لمواجهة تقلبات الطقس اليوم السبت

الصرف الصحي بالإسكندرية
الصرف الصحي بالإسكندرية

نشرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية معداتها في جميع النقاط الساخنة بالمحافظة، استعدادًا لتقلبات الطقس التي من المتوقع أن تشهدها المحافظة اليوم السبت، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية بنسبة 60٪ بمناطق متفرقة.

طقس غائم وانخفاض في درجات الحرارة 
 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري يشهدان انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مع سرعة رياح معتدلة 24كم/ ساعة، وارتفاع أمواج البحر المتوسط معتدلة من 1 إلى 1.5 متر، ويسود طقس غائم جزئي.

نشر 150سيارة ومعدة بالنقاط الساخنة 


من جهتها؛ أكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، على انعقاد غرفة العمليات والمتابعة الفورية مع غرق عمليات الشركة القابضة والمحافظة، مشيرة إلى نشر 150 سيارة ومعدة في جميع النقاط الساخنة بجميع أنحاء المدينة.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مساء أمس، عن رفع حالة الطوارئ، استعدادًا لهطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية لأمطار خفيفة إلى متوسطة اعتبارًا من صباح اليوم السبت 14 أكتوبر 2023.

استمرار أعمال التطهير ومتابعة مناسيب المصارف 

وأشار إلى أنه بناءً على توقعات الأرصاد، فقد تقرر درجة الاستعدادات ونشر سيارات رفع المياه والبدالات، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، كما تم إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين.

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.
 

شركة الصرف الصحي تقلبات الطقس هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية طقس غائم

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