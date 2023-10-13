"صرف الإسكندرية" ترفع حالة الطوارئ استعداد لسقوط أمطار غدًا

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادًا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية لأمطار خفيفة إلى متوسطة إعتبارًا من صباح غدًا السبت الموافق 14 أكتوبر 2023.

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أنه بناءً على توقعات الأرصاد فقد تقرر الآتي:

- ترفع درجة الاستعدادات ويتم نشر سيارات رفع المياه والبدالات.

- تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات.

- مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة.

- متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

- إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين.



وشدد “ نافع” على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.



تطهير 140 ألف شنيشة ومطبق

وكان قد أوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أوضح أنه تم العمل على تطهير ما يزيد عن 140 ألف شنيشة ومطبق، وتطهير ما يزيد عن 36 ألف كم من الشبكات والمجمعات، وبيارات 200 محطة رفع ومعالجة، وتطهير 86 مصب في انحاء المحافظة، كما تم متابعة تطهير وتطهير المصارف الرئيسية والفرعية التي تصب عليها محطات المعالجة لضمان تدفق المياه، ويتم بالتوازي مع أعمال التطهير أعمال رفع كفاءة ومراجعة الصلاحية الفنية للسيارات والمعدات بالشركة.



تمركز 150سيارة بنطاق الإسكندرية

وأشار إلى أنه بمجرد وصول إنذارات من هيئة الأرصاد الجويه وقبل موعد النوة بـ 24 ساعة ومن خلال غرفة العمليات ذات الاتصال المباشر مع كافه الجهات علي مدار الساعه يتم رفع درجة الإستعداد بتمركز ما يقرب من 150 سيارة ومعدة في النقاط الساخنة المتوقع تراكم مياه أمطار بها وتخفيض منسوب البيارات بالمحطات لإستيعاب مياه الأمطار وتكثيف عمليات التطهير للشنايش والمطابق وإيقاف جميع الراحات وتواجد جميع قيادات الشركة ونوابهم علي مدار الساعة حتي إنتهاء حالة عدم الاستقرار.