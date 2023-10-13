الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صرف الإسكندرية" ترفع حالة الطوارئ استعداد لسقوط أمطار غدًا

رفع درجة الطوارئ
رفع درجة الطوارئ بالإسكندرية

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادًا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية لأمطار خفيفة إلى متوسطة إعتبارًا من صباح غدًا السبت الموافق 14 أكتوبر 2023.
 وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أنه بناءً على توقعات الأرصاد فقد تقرر الآتي:

- ترفع درجة الاستعدادات ويتم نشر سيارات رفع المياه والبدالات.

- تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات.
- مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة.
- متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.
- إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين.


وشدد “ نافع” على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.


 تطهير 140 ألف شنيشة ومطبق

وكان قد أوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أوضح أنه تم العمل على تطهير ما يزيد عن 140 ألف شنيشة ومطبق، وتطهير ما يزيد عن 36 ألف كم من الشبكات والمجمعات، وبيارات 200 محطة رفع ومعالجة، وتطهير 86 مصب في انحاء المحافظة، كما تم متابعة تطهير وتطهير المصارف الرئيسية والفرعية التي تصب عليها محطات المعالجة لضمان تدفق المياه، ويتم بالتوازي مع أعمال التطهير أعمال رفع كفاءة ومراجعة الصلاحية الفنية للسيارات والمعدات بالشركة.


تمركز 150سيارة بنطاق الإسكندرية 

وأشار إلى أنه بمجرد وصول إنذارات من هيئة الأرصاد الجويه وقبل موعد النوة بـ 24 ساعة ومن خلال غرفة العمليات ذات الاتصال المباشر مع كافه الجهات علي مدار الساعه يتم رفع درجة الإستعداد بتمركز ما يقرب من 150 سيارة ومعدة في النقاط الساخنة المتوقع تراكم مياه أمطار بها وتخفيض منسوب البيارات بالمحطات لإستيعاب مياه الأمطار وتكثيف عمليات التطهير للشنايش والمطابق وإيقاف جميع الراحات وتواجد جميع قيادات الشركة ونوابهم علي مدار الساعة حتي إنتهاء حالة عدم الاستقرار.

شركة الصرف الصحي رفع حالة الطوارئ هطول الامطار محافظة الاسكندرية هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

سقوط أمطار على الإسكندرية اليوم الخميس.. وطوارئ بـ"الصرف الصحى"

سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من الإسكندرية

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

أسرار الغرف المغلقة.. معضلات الرد الإسرائيلى على «طوفان الأقصى»

طليقة شريف منير: بناتي أجبرن على مهاجمتي على السوشيال ميديا

مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل اعتداء قوات الاحتلال على طاقم القناة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا