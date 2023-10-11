الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| حالة الطقس ووفاة والد نسمة محجوب وأخر التطورات فى غزة

اخبار الظهيرة
اخبار الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم الأربعاء، ما بين أخبار خاصة بالفن وأخبار اجتماعية وأخرى خاصة بالحوادث، فى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز أخبار الظهيرة.

انخفاض الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة بدءا من السبت

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن من المتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على جميع الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء اعتبارًا من السبت المقبل 14 أكتوبر.

وأوضحت التنبؤات الجوية أن من المتوقع أن يشهد السبت المقبل أمطارًا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

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استمرار ضخ لحوم مجمدة بـ160 جنيها في المجمعات الاستهلاكية

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير جميع السلع الغذائية مع زيادة ضخ منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

 ويتم طرح اللحوم المجمدة المستوردة بسعر 160 جنيها للكيلو وطرح اللحوم المجمدة مكعبات "كباب حلة ومفروم" بسعر 170 جنيها للكيلو، كما يتم توفير جميع السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة من 20 إلى 25%.

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نشوب حريق في منزل سكنى بمنطقة العياط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة العياط.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل في منطقة العياط، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وفرض كردون أمني بمحيط الحريق، لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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الاحتلال الإسرائيلي يكشف عدد الهجمات علي قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

واصل  سلاح الجو الإسرائيلي هجماته المضادة في قطاع غزة بعد الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس يوم السبت الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن عشرات المقاتلات هاجمت أكثر من 200 هدف في حي الفرقان شمالي قطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن هذه هي المرة الثالثة خلال 24 ساعة التي يتم فيها شن هجمات واسعة النطاق في قطاع غزة. وفي المجمل، هاجمنا أكثر من 450 هدفا.

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وفاة والد المطربة نسمة محجوب وتشييع الجنازة من مسجد الحصرى ظهر اليوم

توفي صباح اليوم، المخرج علاء محجوب، والد المطربة نسمة محجوب بعد صراع مع المرض في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر. 

وتشيع جنازة المخرج الراحل علاء محجوب بعد ظهر اليوم، من مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر ولم تعلن أسرة المخرج الراحل عن موعد ومكان تلقى العزاء حتى الآن. 

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اغنية نسمة محجوب الجديدة المطربة نسمة محجوب الفنانة نسمة محجوب أخبار الظهيرة • حالة الطقس الاثنين

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