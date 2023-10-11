الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاة والد المطربة نسمة محجوب وتشييع الجنازة من مسجد الحصرى ظهر اليوم

المخرج علاء محجوب
المخرج علاء محجوب

توفي صباح اليوم، المخرج علاء محجوب، والد المطربة نسمة محجوب بعد صراع مع المرض في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر. 

وفاة والد المطربة نسمة محجوب 

وتشيع جنازة المخرج الراحل علاء محجوب بعد ظهر اليوم، من مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر ولم تعلن أسرة المخرج الراحل عن موعد ومكان تلقى العزاء حتى الآن. 

يذكر أن المخرج الراحل علاء محجوب هو  مخرج روائي مصري مواليد عام 1952 حصل على دبلوم فنادق من معهد جلوستر بلندن عام 1974 بكالوريوس كلية التجارة عام 1977 بالقاهرة، ثم سافر إلى أمريكا، حيث حصل على ماجستير فى التسويق والإعلان عام 1981 ثم بكالوريوس فنون قسم الإخراج السينمائي من جامعة كولومبيا عام 1984.

وأخرج 3 أفلام روائية وأكثر من 120 إعلانًا تليفزيونيًا وأكثر من 200 فيلم وحلقة تسجيلية وبرامج تليفزيونية وحفلات عامة.

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