الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استمرار ضخ لحوم مجمدة بـ160 جنيهًا فى المجمعات الاستهلاكية

لحوم
لحوم

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير جميع السلع الغذائية مع زيادة ضخ منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ويتم طرح اللحوم المجمدة المستوردة بسعر 160 جنيهًا للكيلو وطرح اللحوم المجمدة مكعبات "كباب حلة ومفروم" بسعر 170 جنيها للكيلو، كما يتم توفير جميع السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة من 20 إلى 25%.

التموين: انتظام فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع ومنتجات اللحوم

وقال اللواء محمود السعدني، رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتكثيف ضخ منتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة يومياً، كما تحرص الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير جميع المنتجات والسلع الغذائية بجانب اللحوم بشكل مستمر وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى لتلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت.

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واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كل المنتجات بتوجيهات من القيادة السياسية، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة في تفادي أي أزمات تتعلق بنقص في السلع طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير في السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة في توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كل السلع الغذائية.

كما تستعد الأجهزة الرقابية لمتابعة بدء تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض  أسعار 7  سلع أساسية اعتبارا من يوم السبت المقبل مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة" بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

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