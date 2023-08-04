إقبال كبير على شراء اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رفع سعر اللحوم السودانية لـ 220 جنيهًا للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها بدلًا من 195 جنيهًا، بداية من شهر أغسطس الجاري، ورصدت "الدستور" أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها، وحجم الإقبال عليها، وآراء المواطنين حولها.

يقول طارق محمد، مسئول عن إحدى المجمعات الاستهلاكية بمنطقة بولاق التابعة لمحافظة الجيزة، إن هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على شراء اللحوم السودانية خاصة خلال الفترة الجارية منذ موسم عيد الأضحى المبارك، ويتوافد العديد من المواطنين على شراء اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية خاصة اللحوم السودانية.

وأضاف أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية كانت اللحوم السودانية بـ١٩٥ جنيهًا للكيلو الواحد، وبداية من شهر أغسطس الجاري شهدت أسعارها ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصل سعر كيلو اللحوم السودانية لـ٢٢٠ جنيهًا، لافتًا إلى أنه لا زالنا في بداية الشهر ولم يتمكن من تحديد حجم إقبال المواطنين على اللحوم السودانية بعد ارتفاع أسعارها بداية من الشهر الجاري.

ومن جانبه، أوضح ماهر سعيد، مسئول عن إحدى المجمعات الاستهلاكية بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن ارتفاع أسعار اللحوم السودانية أمر طبيعي نتيجة لما يحدث في السودان وتأثر واردات اللحوم مع استمرار الأزمة السودانية.

واستكمل حديثه بأن اللحوم السودانية من أكثر اللحوم المطلوبة في المجمعات الاستهلاكية خاصة وأن سعرها منخفض وجودتها عالية، إلا أن ارتفاع أسعارها جاء بشكل طفيف لما طرأ على السودان من أزمات تسبب في ضعف الواردات.

وأضاف عثمان علي، مسئول عن إحدى المجمعات الاستهلاكية، بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم السودانية ووصلها لـ٢٢٠ جنيهًا بعد أن كانت بـ١٩٥ جنيهًا، إلا أنها لازالت مطلوبة وهناك إقبالًا عليها بشكل كبير، خاصة وأن أسعار اللحوم الحمراء لدي الجزارين لازالت تشاهد ارتفاعًا كبيرًا مما يجعل المواطنين يقبلون على لحوم المجمعات الاستهلاكية.