الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلي يكشف عدد الهجمات علي قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

شهداء غزة
شهداء غزة

واصل  سلاح الجو الإسرائيلي هجماته المضادة في قطاع غزة بعد الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس يوم السبت الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن عشرات المقاتلات هاجمت أكثر من 200 هدف في حي الفرقان شمالي قطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن هذه هي المرة الثالثة خلال 24 ساعة التي يتم فيها شن هجمات واسعة النطاق في قطاع غزة. وفي المجمل، هاجمنا أكثر من 450 هدفا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس تستخدم حي الفرقان، شمالي قطاع غزة، كمركز إرهابي"، مضيفا أن "المنطقة كانت قاعدة للعديد من الهجمات الإرهابية التي تم شنها ضد إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع القتلى إلى 1200 على الأقل

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، في تحديث للأوضاع صباح اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى في إسرائيل، جراء الهجمات واسعة النطاق التي شنتها حماس والتي بدأت السبت الماضي، ارتفع الآن إلى 1200 على الأقل.

وقال كونريكوس إن "الغالبية الساحقة" من القتلى مدنيون، ووصف العدد بأنه "مذهل ولا يمكن تصوره، مضيفا أن أكثر من 2700 شخص أصيبوا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، “ للأسف، هناك شيء يقول لي إن هذه الأرقام ليست الأرقام النهائية”.

وتقول إسرائيل إن حماس التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل كمنظمة إرهابية شنت هجوما واسع النطاق على المنطقة الحدودية السبت الماضي، مما أسفر عن أسوأ سفك دماء بين المدنيين منذ تأسيس إسرائيل.

 

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حصيلة اللاجئين الفلسطينيين

وفي وقت سابق، كشف عدنان أبو حسنة المتحدث باسم منظمة الأونروا، عن حصيلة اللاجئين الفلسطينيين الذين استقبلتهم مراكز الإيواء التابعة للمنظمة.

وأوضح أن عدد مدارس الأونروا 83 مدرسة، منها 16 مدرسة أصيبت بأضرار أحدها كان بها نازحون وتعرض أربعة أشخاص للإصابة، ومدرسة أخرى تعرضت للضرر ولم يكشف عن حجم الخسائر بها حتى الآن، معقبا: «لإمكان أمن في غزة حتى لو كانت مراكز الأونروا والتي أصبحت ملجأ للنازحين، لأنها تابعة للأم المتحدة، ومع ذلك لم تسلم أيضا من عمليات القصف.

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