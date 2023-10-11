العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 14 قتيلا جديدا في صفوفه

سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، بنشر أسماء 14 قتيلا جديدا في صفوفه ما يرفع العدد الإجمالي إلى 169، منذ بدء الاشتباكات السبت الماضي عقب إعلان كتائب القسام إطلاق عملية طوفان الأقصى.

وتشمل لائحة القتلى التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي ضباطا برتب عالية وجنودا وضباط صف وضباط احتياط.

الرئيس الأمريكي بايدن يجري اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي

للمرة الثالثة خلال أيام، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة إدانة كل الدول الفظائع التي ترتكبها حماس"، شارحا مسار الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم، إن الرئيس بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، تحدثا بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي بالولايات المتحدة)، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقديم تحديث حول الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل.

إحاطة من فريق الأمن القومي تطورات الوضع في إسرائيل

ووفق البيان، فقد أوضح بايدن أنه تلقى إحاطة من فريق الأمن القومي، بشأن تطورات الوضع في إسرائيل، وشرح بالتفصيل الدعم الأمريكي الذي وصل أو الذي سيكون في طريقه قريبا ليشمل الذخيرة وصواريخ القبة الحديدية الاعتراضية وأكبر حاملة طائرات في العالم وغيرها من المعدات الدفاعية.

وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة قيام جميع الدول بإدانة الفظائع الوحشية التي ترتكبها حماس بشكل لا لبس فيه، والتي تشبه الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش منذ سنوات عدة، وفق تعبيره.

بدوره، قدم نتنياهو تحديثا لبايدن بشأن الوضع في إسرائيل، وروح الشعب الإسرائيلي وهم يتحدون لحماية بلدهم وشعبهم ضد حماس وجميع التهديدات الأخرى، وفق بيان البيت الأبيض.

واتفق بايدن ونتياهو على التحدث مرة أخرى في الأيام القليلة المقبلة.

وكنت مراسلة "روسيا اليوم" قد أفادت فجر الأربعاء، بأن طائرة أمريكية محملة بالأسلحة والعتاد إلى إسرائيل هبطت في قاعدة نفاتيم العسكرية.

قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مسؤول في البنتاجون قوله، إن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل مختصة بعمليات تحرير رهائن".

ويأتي هذا الإعلان أيضا عقب ما صرحت به مصادر في البنتاجون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، حيث أفادوا بأن واشنطن تدرس إمكانية إرسال حاملة طائرات ثانية إلى سواحل إسرائيل.

وحسب الصحيفة الأمريكية فإن الدفاع الأمريكية سترسل حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" والسفن المرافقة لها، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل حاملة الطائرات إلى المنطقة خلال أسبوعين تقريبا.

هذا وكانت واشنطن أرسلت بالفعل حاملة الطائرات الأولى "جيرالد ر. فورد" والسفن المرافقة لها إلى المياه الإسرائيلية.