الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تقصف منزل قائد القسام.. استشهاد شقيقه وابنه وحفيدته

قصف غزة
قصف غزة

كشف موقع "واينت" العبري، اليوم الأربعاء، عن أن  القوات الإسرائيلية قصفت منزل والد محمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة  حماس، وقتلت أفرادا من عائلته.

ولفت الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف منزل والد محمد ضيف، مشيرا إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل شقيقه عبدالفتاح ونجله مدحت وحفيدته هالة.

وقال الموقع إن الهجوم تم تنفيذه في قرية قيزان النجار بمحافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة، حيث حوصر أفراد آخرون من عائلة محمد ضيف.

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وفي وقت سابق، نشرت الصفحة الرسمية للحكومة الإسرائيلية تدوينة مقتضبة على صفحتها الرسمية بمنصة "X" وجهت من خلالها رسالة لإيران وللمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وقالت في النص الذي أرفقته بصورة وتدوينة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: من السهل أن تكون شجاعا عندما تختبئ خلف لوحة مفاتيح.

وأضافت: ستندم أنت وأصدقاؤك في حماس على تصرفاتك الهمجية قريبا.

وفي تدوينته على صفحته على منصة "X" قال خامنئي: يريد النظام الصهيوني تبرير القتل الجماعي للشعب في غزة بمحاولة إظهار نفسه كضحية.

وأضاف: يجب أن يعلم رؤساء النظام المغتصب أن الاستجابة لهذه الفظائع ستكون صفعة أثقل لوجوههم البشعة.

وفي تدوينة سابقة أعلن المرشد الأعلى الإيراني عن مساندته للمقاومة الفلسطينية حيث أفاد بأن إيران تدعم المقاومة الفلسطينية ولكن من يقولون أن طوفان الأقصى عمل غير فلسطيني عالقون في حسابات خاطئة.

وأكد خامنئي أن رؤساء النظام الصهيوني ومؤيديهم يجب أن يعلموا أن المذبحة والقتل الجماعي لشعب غزة ستؤدي إلى حدوث كارثة أكبر عليهم.

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