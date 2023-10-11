الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بايدن: سنمد إسرائيل بكل ما تحتاجه للرد على هجوم حماس

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح الأربعاء، التأكيد على وقوف واشنطن مع إسرائيل للرد على الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية.

 

وقال بايدن عبر حسابه على منصة "إكس": "في هذه اللحظة يجب أن نكون واضحين، نحن نقف مع إسرائيل، وسوف نتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه لرعاية مواطنيها، والدفاع عن نفسها، والرد على هذا الهجوم".

 

 

وأضاف: "ليس هناك مبرر للإرهاب، حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني المتساوي في الكرامة وتقرير المصير. إنهم يستخدمون المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، ولا يقدمون سوى الإرهاب وسفك الدماء دون أي اعتبار لمن يدفع الثمن".

 

 

وكان بايدن أعلن مساء الثلاثاء، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا جديدًا برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحث خلاله مواصلة الدعم الأمريكي لإسرائيل.

 

وقال عبر "إكس": “لقد أنهيت للتو مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء نتنياهو، وقلت له: لو واجهت الولايات المتحدة ما شهدته إسرائيل، لكان ردنا سريعًا وحاسمًا وساحقًا".

 

 

وزعم "من حق إسرائيل وواجب عليها الرد على ما تتعرض له من هجمات وحشية واستهداف المدنيين وقتلهم عمدًا".

 

وصول أول دفعة من المساعدات العسكرية الأمريكية 

 

هذا، وكانت القيادة الأمريكية الوسطى، أعلنت في الساعات الأولى من الأربعاء، وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

txt

الجيش الأمريكى: وصول حاملة الطائرات "جيرالد" إلى شرق المتوسط

وأكد قائد القيادة المركزية، الجنرال مايكل كوريلا، أن "وصول هذه القوات ذات القدرات العالية إلى المنطقة يعد إشارة قوية للردع، إذا فكر أي طرف معادٍ لإسرائيل في محاولة الاستفادة من هذا الوضع".

 

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي، وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخائر إلى إسرائيل.

 

وقال في بيان: "هبطت ليلا طائرة تحمل ذخيرة متطورة في قاعدة نباطيم. تم تصميم الذخيرة للسماح بضربات كبيرة والتحضير لسيناريوهات إضافية. نحن ممتنون للدعم والمساعدة الأميركية لجيش الدفاع الإسرائيلي بشكل خاص، ولدولة إسرائيل بشكل عام.

 

وأضاف: "خلال هذه الفترة الصعبة. يعلم أعداؤنا المشتركون أن التعاون بين الجيوش أقوى من أي وقت مضى، وهو جزء أساسي من ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين".

 

​جو بايدن دعم أمريكا إسرائيل هجوم حماس حرب غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. الاحتلال يشن غارات على أكثر من 70 هدفا فى حى التفاح بقطاع غزة

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ

عاجل.. البنتاجون: لا دليل على ضلوع إيران فى هجمات حماس على إسرائيل

الباز يكشف لماذا رفض أبو مازن خطة مرسى لتوطين الفلسطينيين فى سيناء

عاجل.. مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وأسعار الوحدات السكنية

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-10-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: تشريد أكثر من 263 ألف من سكان قطاع غزة منذ بدء ضربات الاحتلال

عاجل.. الاحتلال يشن غارات على أكثر من 70 هدفا فى حى التفاح بقطاع غزة

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ