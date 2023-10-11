عاجل.. بايدن: سنمد إسرائيل بكل ما تحتاجه للرد على هجوم حماس

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح الأربعاء، التأكيد على وقوف واشنطن مع إسرائيل للرد على الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية.

وقال بايدن عبر حسابه على منصة "إكس": "في هذه اللحظة يجب أن نكون واضحين، نحن نقف مع إسرائيل، وسوف نتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه لرعاية مواطنيها، والدفاع عن نفسها، والرد على هذا الهجوم".

وأضاف: "ليس هناك مبرر للإرهاب، حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني المتساوي في الكرامة وتقرير المصير. إنهم يستخدمون المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، ولا يقدمون سوى الإرهاب وسفك الدماء دون أي اعتبار لمن يدفع الثمن".

وكان بايدن أعلن مساء الثلاثاء، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا جديدًا برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحث خلاله مواصلة الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وقال عبر "إكس": “لقد أنهيت للتو مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء نتنياهو، وقلت له: لو واجهت الولايات المتحدة ما شهدته إسرائيل، لكان ردنا سريعًا وحاسمًا وساحقًا".

وزعم "من حق إسرائيل وواجب عليها الرد على ما تتعرض له من هجمات وحشية واستهداف المدنيين وقتلهم عمدًا".

وصول أول دفعة من المساعدات العسكرية الأمريكية

هذا، وكانت القيادة الأمريكية الوسطى، أعلنت في الساعات الأولى من الأربعاء، وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأكد قائد القيادة المركزية، الجنرال مايكل كوريلا، أن "وصول هذه القوات ذات القدرات العالية إلى المنطقة يعد إشارة قوية للردع، إذا فكر أي طرف معادٍ لإسرائيل في محاولة الاستفادة من هذا الوضع".

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي، وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخائر إلى إسرائيل.

وقال في بيان: "هبطت ليلا طائرة تحمل ذخيرة متطورة في قاعدة نباطيم. تم تصميم الذخيرة للسماح بضربات كبيرة والتحضير لسيناريوهات إضافية. نحن ممتنون للدعم والمساعدة الأميركية لجيش الدفاع الإسرائيلي بشكل خاص، ولدولة إسرائيل بشكل عام.

وأضاف: "خلال هذه الفترة الصعبة. يعلم أعداؤنا المشتركون أن التعاون بين الجيوش أقوى من أي وقت مضى، وهو جزء أساسي من ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين".