الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: مقتل 11 فلسطينيًا فى قصف إسرائيلى لأحد المنازل وسط غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أعلنت حركة حماس، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 11 فلسطينيًا وإصابة 15 في ضربة إسرائيلية على منزل بوسط غزة

إيران تتبرأ من "طوفان الأقصى" 

وفي وقت سابق، نفى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تورط إيران في هجوم حماس ضد إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع. 

واتهم مسئولون غربيون، إيران بتوفير التدريب والمال وغيرها من المساعدات للمسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين نفذوا هجومًا غير مسبوق متعدد الجبهات على إسرائيل يوم السبت.

وأشار زعيما فرنسا وألمانيا يوم الثلاثاء، إلى أن المسؤولين ما زالوا يبحثون عن أدلة على تورط طهران المباشر في هجمات حماس. 

وأكد محللين أجرت "NPR" مقابلات معهم، أن الارتباط لا يمكن إنكاره.

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جيش الاحتلال: نواصل استهداف البنية التحتية لحركة حماس بقطاع غزة

حماس غزة مقتل ضربة إسرائيلية منزل بوسط غزة

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