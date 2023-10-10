بايدن: سنقدم المساعدات لإسرائيل لتوفير كل ما تحتاجه لمواجهة الحرب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 14 أمريكي قتلوا في إسرائيل، مشيرا الى حماس تستخدم الفلسطينيين الأبرياء كدروع بشرية.

فيما أكد بايدن في كلمة له بعد مكالمة هاتفية مع نتنياهو، سنقدم المساعدات لإسرائيل لتوفير كل ما تحتاجه لمواجهة الإرهابيين، معتبرًا أن حماس حركة إرهابية وسنواصل الوقوف مع إسرائيل.

وتابع بايدن: وحشية حماس تذكرنا بما كان يرتكبه داعش وجلبت ذكريات مؤلمة، فيما ارتكبت حماس جرائم ارهابية بحق مدنيين.



تحديثا للشعب الأمريكي

وبحسب شبكة اي بي سي الأمريكية، قدم الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء تحديثا للشعب الأمريكي بشأن الهجمات في إسرائيل مع دخول الصراع العنيف يومه الرابع.

وأدلى بايدن بتصريحاته في البيت الأبيض، الذي أضاء باللونين الأزرق والأبيض مساء الاثنين في إظهار الدعم لإسرائيل بعد أن شنت حماس توغلًا جويًا وبحريًا وبريًا مفاجئًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلنت إسرائيل منذ ذلك الحين حالة التأهب للحرب، وأطلقت غارات جوية انتقامية على غزة. إن عدد القتلى من الجانبين يتزايد، حيث قتل أكثر من 900 شخص في إسرائيل وأكثر من 700 شخص في غزة.

وقبل تصريحاته، التقى بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس مع فرق الأمن القومي للحصول على تحديث حول الوضع وإعطاء التوجيهات بشأن "الخطوات التالية". كما تحدثوا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال بايدن، الذي نشر صورة اللقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، إن النقاش مع نتنياهو ركز على "التنسيق لدعم إسرائيل وردع الجهات المعادية وحماية الأبرياء".

وأكد بايدن مقتل 11 أمريكيا على الأقل في القتال وربما يكون هناك المزيد من بين الرهائن الذين احتجزتهم حماس في بيان يوم الاثنين ووصف التطورات بأنها "مؤلمة".

وقال بايدن: "سلامة المواطنين الأميركيين، سواء في الداخل أو الخارج، هي أولويتي القصوى كرئيس".

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، في برنامج "صباح الخير يا أمريكا" الذي تبثه شبكة ABC، الثلاثاء، إن الإدارة تستعد "لاحتمال واضح" بمقتل المزيد من الأمريكيين.

ومع ذلك، لم يكن لدى كيربي أي معلومات محددة حول ما إذا كان الأمريكيون محتجزين كرهائن، لكنه أكد أن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع إسرائيل وعرضت المساعدة من خلال الاستخبارات والمعلومات والخبرة في استعادة الرهائن.