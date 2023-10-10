الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بايدن: 11 أمريكيًا على الأقل قتلوا فى إسرائيل

الرئيس الأمريكى جو
الرئيس الأمريكى جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن 11 مواطنا أمريكيا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل بعد الهجمات التي نفذتها حماس في مطلع الأسبوع.

وأوضح بايدن في بيان: "بينما نواصل رؤية أهوال الهجوم الإرهابي المروع ضد إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع ومئات المدنيين الأبرياء الذين قُتلوا، فإننا نشهد النطاق الهائل لهذه المأساة ومداها، ومن المؤسف أننا نعلم الآن أن ما لا يقل عن 11 مواطنًا أمريكيًا كانوا من بين القتلى، والعديد منهم اتخذوا منزلًا ثانيًا لهم في إسرائيل".

وأضاف أن عددا آخر من المواطنين الأمريكيين "ما زالوا في عداد المفقودين، ونحن نعمل مع المسئولين الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات حول مكان وجودهم".

وذكر الرئيس الأمريكي أنه يعتقد بأنه "من المحتمل أن يكون مواطنون أمريكيون من بين أولئك الذين تحتجزهم حماس، لقد وجهت فريقي للعمل مع نظرائهم الإسرائيليين في كل جانب من جوانب أزمة الرهائن، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية ونشر خبراء من حكومة الولايات المتحدة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم بشأن جهود استعادة الرهائن".

وأكد بايدن أنه في "هذه اللحظة الحزينة، يقف الشعب الأمريكي جنبًا إلى جنب مع الإسرائيليين".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مرة أخرى، عندما تحدثنا بالأمس أن الولايات المتحدة ستواصل التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وشعبها".

الرئيس الامريكي جو بايدن حماس المدنيين الأبرياء الأميريكي الرهائن

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