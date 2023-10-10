الجيش الأمريكى: وصول حاملة الطائرات "جيرالد" إلى شرق المتوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن وصول حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى شرق المتوسط، لمساندة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الجيش الأمريكي، إن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" مهمتها ردع أي طرف يسعى لتصعيد الوضع أو توسيع دائرة الحرب.

وسبق أن قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيسافر إلى تل أبيب، الخميس المقبل، للقاء كبار القادة الإسرائيليين.

وقال ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي: "ستكون رسالة تضامن ودعم".

فيما ردت حماس على الموقف الأمريكي الذي أعلنه الرئيس جو بايدن، اليوم، قائلة: "خطاب بايدن حَمَل مغالطات سياسية وقانونية بانحيازه الفاضح لأبشع احتلال عنصري في انتهاك صريح للأعراف والمواثيق الدولية التي زعم التمسّك بها".

وأضاف البيان: "نؤكّد حق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك".

كما اعتبرت الحركة، تصريحات بايدن محاولة للتغطية على جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.