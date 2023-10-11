الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الأمم المتحدة: تشريد أكثر من 263 ألف من سكان قطاع غزة منذ بدء ضربات الاحتلال

سكان غزة
سكان غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية،  الأربعاء، أن أكثر من 263.900 شخص في قطاع غزة اضطروا لترك منازلهم منذ بدء ضربات الاحتلال الجوية على قطاع غزة.

 

وقال المكتب في بيان: "استمر النزوح الجماعي خلال الساعات الـ24 الماضية في جميع أنحاء قطاع غزة، ويتجاوز إجمالي عدد الأشخاص المشردين حاليًا 263،934 شخصًا".

 

وتوقع المكتب أن يستمر عدد الأشخاص المشردين في الزيادة في المستقبل.

 

وأعلنت كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، السبت الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

 

ورد جيش الاحتلال ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

 

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "حماس" سوف "تندم" على الهجوم وأن غزة "لن تعود أبدًا إلى ما كانت عليه من قبل" ولكنها "ستتغير 180 درجة".

 

هذا، ويكثف جيش الاحتلال غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي مخلفا أكثر من 900 شهيد و4500 جريح إضافة إلى دمار كبير للمباني والمرافق الحيوية.

 

فيما ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1200 والإصابات إلى 2900، وفق هيئة البث الإسرائيلية.".

 

وصول أول مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل

 

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام الاحتلال، بأن طائرة أمريكية محملة بمساعدات عسكرية هبطت الليلة الماضية في مطار نفاتيم.

 

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "طائرة نقل أمريكية محملة بذخيرة هبطت في قاعدة نفاتيم الليلة الماضية. ويقول الجيش الإسرائيلي إن الذخيرة مخصصة للاستعداد لسيناريوهات إضافية".

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وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتزامن، أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بأنظمة عسكرية تشمل ذخائر وصواريخ اعتراضية، لتجديد مخزون صواريخ منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" الإسرائيلية.

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