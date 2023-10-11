بشير جبر مراسل "القاهرة الإخبارية" فيى غزة: لا يهاب غارات طيران الاحتلال

يتواجد الإعلامي بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية في غزة، ضمن كتيبة من مراسلي القناة الإخبارية المصرية التالبعة لقطاع الإخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واستطاع بشير على مدار الأيام الماضية رصد الكثير من تفاصيل العدوان الإسرائيلي لجيش الاحتلال على قطاع غزة والغارات المستمرة بشكل لا إنساني.

مراسل قناة القاهرة الإخبارية



وبشير جبر ظهر في عدد من التغطيات من قلب مدينة غزة ومن أمام البؤر الملتهبة ومن أمام المستشفى العام الذي يستقبل الضحايا والمصابين ونقل الكثير من المعلومات ولم يهب الغارات الإسرائيلية للطيران الغاشم الذي يقصف غزة على مدار الساعة من أجل تقديم المعلومات للجمهور بشكل مستمر ومتواصل.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة بشير جبر، إن الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر بشكل ممنهج المباني السكنية والمحال التجارية والطرقات في قطاع غزة.

وأضاف أن الناجين من القصف قالوا إن المباني الإدارية والعمارات السكنية والطرق دمرت بشكل كامل، والطائرات الإسرائيلية تنفذ حزاما ناريا، عبارة عن غارات بشكل متزامن على طريق أو مربع سكني لتدميره بالكامل.

وتابع أن المصابين قالوا لـ"القاهرة الإخبارية" إن القصف طال بيوتهم دون سابق إنذار، وأن مئات الأسر لا يمكنها الخروج من التجمعات السكنية إلى المستشفيات بسبب تدمير الطرق.

وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بشير جبر، أن المئات من المواطنين توافدوا إلى المستشفى بحثًا عن العلاج أو للاطمئنان على أحبائهم، لكنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة مشهد مروع من دمار وجثث وصرخات.

وأضاف “جبر” أن الطواقم الطبية تعاني من نقص حاد في الموارد والإمكانات لمواجهة هذا الوضع الإنساني المأساوي.

ونقل “جبر” عن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، قوله إن هذه الصورة تعكس حقيقة المأساة التي يعيشها أهل غزة، وأضاف أن الوزارة توجه رسائل استغاثة إلى دول العالم للتدخل وإنقاذ الوضع الصحي في مستشفيات القطاع.