عاجل.. الباز يكشف مفاجأة عن عملية طوفان الأقصى وعلاقتها بحرب أكتوبر

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المقاومة الفلسطينية تدربت على عملية طوفان الأقصى سنة كاملة وأكثر، ومارسوا فيها شكلا من أشكال الخداع، ثم تم الاقتحام برا وبحرا وجوا.

وأضاف الباز، خلال لايف “البساط أحمدي”، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن مشهد 7 أكتوبر، استلهام لمشهدنا في حرب أكتوبر سنة 73 مع الفارق الكبير، مردفا: "استلهم منك، خطط مثلما خططنا، وعمل ضربة، لتحريك القضية في ظل تعنت واستعلاء وتجبر وغرور حكومة نتنياهو التي تتعامل وكأن الفلسطينيين ماتوا".

وأكد أن ما قامت به فصائل المقاومة الفلسطينية، عمل بطولي ونضالي عظيم، لا يستطيع أحد يزايد عليهم، أو يقول عنهم معتدين، لأنهم يدافعون عن أرضهم، مردفا: "أصحاب الأرض بعثوا برسالة أن إسرائيل لن تنعم أبدًا بالأمن، بينما العالم لا ينتبه لحالة التوحش في الرد الإسرائيلي على فلسطين، وقطعهم للمياه والكهرباء والغاز".

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