الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: "طوفان الأقصى" حق أصيل للمقاومة الفلسطينية وليس اعتداء على إسرائيل

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن أمريكا والغرب، يصورون عملية طوفان الأقصى، وما يحدث في فلسطين، أنه اعتداء على إسرائيل، ويزعمون أن جرائم إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني هو رد فعل.

 

 

وأوضح الباز، خلال لايف «البساط أحمدي»، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن ما حدث يوم 7 أكتوبر من فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حماس لا يمكن اعتباره بأي مقاييس سياسية أو عسكرية اعتداء على إسرائيل، بل نحن أمام مواطنين أرضهم محتلة، وهم مشردون ومحاصرون وتم تقتيلهم على مدار عقود وهدم بيوتهم واضطهادهم، وارتكبت مجازر في حق الفلسطينيين على مدار عقود.

الباز: عملية طوفان الأقصى ليس سلاحًا معتديًا وإنما سلاح مقاوم

وأكد الباز، أن عملية طوفان الأقصى، ليس سلاحًا معتديًا وإنما سلاح مقاوم، لاسترداد الأرض، ومقاومة محتل غشوم، مردفا: "نحن أمام حلقة جديدة من حلقات المقاومة الشريفة ضد إسرائيل".

وأشار إلى أن موقفه السابق من حماس، كان لأنها توجه سلاحها لغير العدو الحقيقي، أما وأنها وجهت سلاحها نحو المحتل، الذي ارتكب مجازر وشرد الشعب الفلسطيني، فهذا هو المكان الصحيح، فضلًا عن أن من يقوم بعملية الطوفان ليست حماس وحدها، وإنما عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية.

اقرأ أيضًا:

"التحالف الوطنى" ينفى عودة قافلة المساعدات المصرية لفلسطين: "لم تتحرك من الأساس"

طوفان الأقصى حماس المقاومة إسرائيل الغرب

مواد متعلقة

الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور إسرائيل الخميس

أحمد الطاهرى: انتقال عمرو خليل لقناة القاهرة الإخبارية إضافة كبرى

صفارات الإنذار تدوى فى شمال وجنوب إسرائيل

الاتحاد الأوروبى يرفض فرض إسرائيل حصارًا مُطبقًا على غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 32 جنديًا إضافيًا ليرتفع العدد إلى 156

السويد تعلن وقف مساعداتها التنموية للفلسطينيين

المقاومة تنفذ وعدها.. رشقة جديدة من الصواريخ باتجاه عسقلان (فيديو)

الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال قصف سوقًا شعبية مكتظة بالناس

الأكثر قراءة

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

"التحالف الوطنى" ينفى عودة قافلة المساعدات المصرية لفلسطين: "لم تتحرك من الأساس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء