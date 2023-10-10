"التحالف الوطنى" ينفى عودة قافلة المساعدات المصرية لفلسطين: "لم تتحرك من الأساس"

نفى الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عودة قافلة المساعدات المصرية لفلسطين، مؤكدًا أنها لم تتحرك من الأساس.

وقال عبدالقوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "الحرب مشتعلة ونأخذ بالأسباب حتى نتحرك وندخل الأراضي الفلسطينية بشكل كامل، وبالتالي فإن القافلة لم تتحرك بعد، وما قيل بأن القافلة عادت ولم يتم تقديمها إلى فلسطين لم تعد إلى مصر، لأنها لم تتحرك بعد، فهي ما زالت في مرحلة التجهيز، والأجهزة المعنية تطمئن على سلامة القائمين عليها والمشاركين فيها بشكل كامل".

ولفت إلى أنّ مصر تتعامل مع الكوارث المماثلة لما يحدث في فلسطين جراء الواقع على أرضها وأهلها ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من المدنيين وسقوط العديد من الجرحى والمصابين.

وأردف: "كعهد مصر في الكوارث ومع كل الأشقاء يتم تجهيز قافلة على أعلى مستوى تشارك فيها كل الجمعيات وفيها أدوات ومستلزمات وأدوية ولم ننتهِ منها وما زلنا نكملها، ونتكاتف لتوفير كل ما يحتاجه الجانب الفلسطيني من مستلزمات وأدوية وغيرها".