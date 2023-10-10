باحث: دور مصر محورى وأكثر فاعلية لحل الأزمة الفلسطينية

كشف محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن جهود مصر لوقف تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر كانت ولا تزال الداعم الأول لقضايا الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن دور مصر محوري وأكثر فاعلية لحل الأزمة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر كانت الداعم الرئيسي لقيام منظمة التحرير الفلسطينية، واعتماد ودعم القرارات الخاصة بإنشاء جيش لتحرير فلسطين.

وأشار إلى أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأول للقضايا العادلة للشعب الفلسطيني، من خلال التحرك على العديد من المستويات السياسية والأمنية والدولية، لإيجاد مقاربات ومعالجات عادلة وتصفيات دائمة للأزمة الراهنة.

وأكد أن التصعيد الأخير الذي شهدته الأراضي الفلسطينية منذ يوم السبت الماضي كان شاهدًا على الجهود الكبيرة للدولة المصرية، لمحاولة وقف التصعيد.