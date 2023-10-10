خبير يوضح جهود مصر لوقف تدهور الأوضاع فى الأراضى المحتلة

كشف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، عن جهود مصر لوقف تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بشأن القضية الفلسطينية، تؤكد سياسة مصر الخارجية المرتكزة على الدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف، أن الدفاع يتم من خلال أفعال وتحركات ومسارات متوازية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وتقديم كل أوجه الدعم إليه.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، صرح بأن التصعيد الجاري على الأراضي الفلسطينية، أولوية قصوى للدولة المصرية، والدولة تسعى إلى تهدئة الأوضاع حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين.

وأوضح أن مصر تدخلت كثيرًا لحل القضية الفلسطينية، ولعل من أبرز هذه التدخلات، تدخلها عام 2021 لتهدئة الأوضاع في فلسطين، بعد أن وقف العالم صامتًا عن ما يحدث من انتهاكات من الجانب الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، ونجحت مصر من خلال ثقلها وقدرتها السياسية والاقتصادية والأمنية، في تهدئة الأوضاع.