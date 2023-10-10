السفير محمد حجازى: الشعب الفلسطينى سيعيش بين أنقاض منازله ولن يترك أرضه

قال السفير محمد حجازي، وزير الخارجية المصرية الأسبق، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية حاسمة للغاية، على مستوى الحدث وجلله، والجميع يتفق على ذلك، فمن الضروري أن تقدم مصر المساعدات وخلق ممرات إنسانية لحماية الشعب الفلسطيني في غزة.



وأضاف حجازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي "عمرو خليل"، عبر شاشة قناة "سي بي سي"، أنه يجب أيضًا التأكيد دائمًا على قدرة مصر على حماية أمنها القومي، كما نؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، ونحن في مساحة لا نقبل فيها بتصرحات إسرائيلية فجة.



وأوضح وزير الخارجية المصرية الأسبق، أن الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الجارية سيعيش بين أنقاض منازله ولن يترك أرضه إطلاقًا، فلا يمكن أن يخضع هذا الشعب ضغائن أحلام اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي أودى بنا جميعًا إلى هذا المشهد المضطرب في الإقليم، والمآساة الإنسانية نعايشها الآن في أراضي غزة.