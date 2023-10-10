الباز للمتعاطفين مع أسرى الاحتلال: "دهسوا جنودنا بالدبابات بلا رحمة"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن العالم يحشد للتعاطف مع إسرائيل، ولم يحشد هذا التعاطف في أي مرة مع الفلسطينيين عندما كانت تدهسهم إسرائيل دهسًا.

وأضاف الباز، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا التعاطف الإنساني كاذب، مثل دموع تماسيح، فلم نره عند ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين.

الباز: إسرائيل كيان مجرم متوحش لا يعرف الرحمة

ووجه الباز رسالة لمن أزعجتهم مشاهد اقتحام الفلسطينيين لسور المستوطنات الإسرائيلية، وتعاملهم مع الأسرى الإسرائيليين، قائلًا: "لم نر تاريخًا طويلًا مثل الإجرام الإسرائيلي ليس في حق الفلسطينيين وحدهم، وإنما في حق العرب وفي حق المصريين".

وأشار الباز، إلى أن من حضروا حرب 67، أدلوا بشهاداتهم، له في برنامج "الشاهد"، عن بشاعة إسرائيل في التعامل مع الأسرى، وأنهم داسوا على الأسرى المصريين بالدبابات.

وأردف: "محدش يستنكر إن واحد تم احتلال أرضه وتشريد أهله وهدم بيته يرد الضربة، متكلمنيش عن الرحمة وإنه مينفعش، لأن إسرائيل كيان مجرم متوحش لا يعرف الرحمة".