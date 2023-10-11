عاجل.. الباز يفضح تضارب الروايات الإسرائيلية عن دور مصر فى عملية "طوفان الأقصى"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن ما يحدث في فلسطين يستدعي الترقب والحذر، لأنه ظهرت رغبة في وضع مصر في جملة مفيدة في الحرب.

وأضاف الباز، خلال لايف “البساط أحمدي”، أن إسرائيل تريد الزج باسم مصر في هذه الحرب، فتارة يدعي إعلامها أن مصر ساعدت حماس لتنفيذ عملية “طوفان الأقصى”، وأن حماس لا يمكن أن تنفذ العملية بمفردها، وتارة أخرى خرج الإعلام الإسرائيلي يزعم أن مدير المخابرات المصرية حذر نتنياهو من عملية لحماس ضد إسرائيل.

وأردف: “تصريحين عكس بعض، الإعلام الإسرائيلي مرة قال ساعدوا حماس، ومرة حذروا إسرائيل، ثم ينقلوا عن مسؤولين إسرائيليين بيطالبوا أهل غزة يتوجهوا إلى مصر، ثم المتحدث باسم جيش الاحتلال ينفي، ويقول إن إيدي كوهين مجرد ناشط لا يمثل أي جهة”.

وأوضح الباز، أن الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين يزرع فتنة طوال الوقت، وآخرها دعوته لأهل غزة بالتوجه لمصر، وهناك اتجاه داخل إسرائيل يدعمه، لكن الدولة المصرية أكدت أنه لا تهاون ولا تفريط في أمن مصر.