الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. الباز: تحريك أمريكا لحاملة طائرات يؤكد أن "طوفان الأقصى" هزت عرش الأمن الإسرائيلى

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن 7 أكتوبر يوم فارق في تاريخ إسرائيل، وأن إسرائيل قبل 7 أكتوبر، تختلف كلية عن بعده، وذلك بعد أن تعرضت لفشل سياسي وأمني واستخباراتي وعسكري.

طوفان الأقصى أظهرت الإسرائيليين وجيشهم عرايا 

وأضاف  “الباز”، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "إسرائيل، الآلة العسكرية الجبارة، بشوية موتوسيكلات وطيارات شراعية هدموا السور، الفلسطينيون هدموا مرة أخرى أسطورة أن إسرائيل جيش ضخم".

ولفت إلى أن إسرائيل كانت تصور الأمر أنها لا تحتاج لأمريكا؛ بل أن أمريكا هي التي تحتاجها، وفجأة بعد عملية "طوفان الأقصى" إسرائيل تطلب دعم مالي وعسكري، وتصرخ قائلة: "الحقونا".

وأوضح أن تحريك أمريكا حاملة طائرات  يؤكد عظمة العملية التي هزت عرش الأمن الإسرائيلي، وأظهرت الإسرائيليين وجيشهم عرايا.

الباز إسرائيل 7 أكتوبر استخباراتي محمد الباز

مواد متعلقة

الباز للمتعاطفين مع أسرى الاحتلال: "دهسوا جنودنا بالدبابات بلا رحمة"

الباز: "طوفان الأقصى" حق أصيل للمقاومة الفلسطينية وليس اعتداء على إسرائيل

الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور إسرائيل الخميس

أحمد الطاهرى: انتقال عمرو خليل لقناة القاهرة الإخبارية إضافة كبرى

صفارات الإنذار تدوى فى شمال وجنوب إسرائيل

الاتحاد الأوروبى يرفض فرض إسرائيل حصارًا مُطبقًا على غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 32 جنديًا إضافيًا ليرتفع العدد إلى 156

السويد تعلن وقف مساعداتها التنموية للفلسطينيين

الأكثر قراءة

عاجل.. الباز: تحريك أمريكا لحاملة طائرات يؤكد أن "طوفان الأقصى" هزت عرش الأمن الإسرائيلى

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء