عاجل.. الباز: تحريك أمريكا لحاملة طائرات يؤكد أن "طوفان الأقصى" هزت عرش الأمن الإسرائيلى

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن 7 أكتوبر يوم فارق في تاريخ إسرائيل، وأن إسرائيل قبل 7 أكتوبر، تختلف كلية عن بعده، وذلك بعد أن تعرضت لفشل سياسي وأمني واستخباراتي وعسكري.

طوفان الأقصى أظهرت الإسرائيليين وجيشهم عرايا

وأضاف “الباز”، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "إسرائيل، الآلة العسكرية الجبارة، بشوية موتوسيكلات وطيارات شراعية هدموا السور، الفلسطينيون هدموا مرة أخرى أسطورة أن إسرائيل جيش ضخم".

ولفت إلى أن إسرائيل كانت تصور الأمر أنها لا تحتاج لأمريكا؛ بل أن أمريكا هي التي تحتاجها، وفجأة بعد عملية "طوفان الأقصى" إسرائيل تطلب دعم مالي وعسكري، وتصرخ قائلة: "الحقونا".

وأوضح أن تحريك أمريكا حاملة طائرات يؤكد عظمة العملية التي هزت عرش الأمن الإسرائيلي، وأظهرت الإسرائيليين وجيشهم عرايا.