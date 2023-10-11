انخفاض الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة بدءًا من السبت

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أنه من المتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على جميع الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء اعتبارا من السبت المقبل 14 أكتوبر.

وأوضحت التنبؤات الجوية أن من المتوقع أن يشهد السبت المقبل أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

السبت 14 أكتوبر

تسجل القاهرة والوجه البحري العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25 درجة، وشمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة

ويشهد اليوم الأربعاء طقسا مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطارا خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25.