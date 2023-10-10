انخفاض الحرارة اليوم.. وفرص لسقوط أمطار بالسواحل الشمالية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الثلاثاء، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفًا فى أول الليل، مائلًا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية من "4 إلى 7 صباحًا تقريبًا" على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال وجنوب الصعيد.



انخفاض الحرارة وفرص أمطار بالسواحل الشمالية اليوم والعظمى بالقاهرة 30 درجة



كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة حتى نهاية الأسبوع الجاري على بعض المناطق بالمحافظات المصرية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على بعض المحافظات المصرية

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على بعض المحافظات المصرية كالتالي:

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20

سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 24

أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25