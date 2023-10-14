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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. حالة الطقس اليوم السبت 14-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس اليوم السبت 14-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل البحثي، وذلك مع تقلب الحالة الجوية وانخفاض درجات الحرارة خلال شهور فصل الخريف في كافة محافظات الجمهورية.


حالة الطقس اليوم السبت 14-10-2023 

تستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير حالة الطقس اليوم السبت 14-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقسا معتدلا على محافظات القاهرة الكبرى والتي تشمل (القاهرة، الجيزة، القليوبية) والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، فيما يسود طقسا لطيف على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل في كافة أنحاء الجمهورية بقيمة من 3 إلى 5 درجة مئوية فيما يسود طقسا لطيف في محافظات شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ورصدت الأقمار الصناعية تكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

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أخبار الظهيرة| حالة الطقس ووفاة والد نسمة محجوب وأخر التطورات فى غزة

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تفاصيل موعد برودة الطقس وأماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

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عاجل.. حالة الطقس اليوم الجمعة 13-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

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تفاصيل موعد برودة الطقس وأماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

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