عاجل.. حالة الطقس اليوم الجمعة 13-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

توقع خبراء الأرصاد الجوية استقرار في حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يكون الطقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، مائل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 13-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الجمعة، مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي الليل، سيكون الطقس لطيفًا في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا، وحذرت السائقين من ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر عنها نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد اليوم الجمعة.

درجات الحرارة المتوقعة

محافظة القاهرة: 32 درجة مئوية للعظمى، 21 درجة مئوية للصغرى.

محافظة الإسكندرية: 28 درجة مئوية للعظمى، 19 درجة مئوية للصغرى.

مدينة طنطا: 31 درجة مئوية للعظمى، 20 درجة مئوية للصغرى.

محافظة بورسعيد: 28 درجة مئوية للعظمى، 19 درجة مئوية للصغرى.

محافظة دمياط: 28 درجة مئوية للعظمى، 19 درجة مئوية للصغرى.

محافظة الإسماعيلية: 31 درجة مئوية للعظمى، 20 درجة مئوية للصغرى.

محافظة السويس: 31 درجة مئوية للعظمى، 20 درجة مئوية للصغرى.

محافظة الغردقة: 35 درجة مئوية للعظمى، 24 درجة مئوية للصغرى.

محافظة مرسى مطروح: 28 درجة مئوية للعظمى، 19 درجة مئوية للصغرى.