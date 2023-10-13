الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

عاجل.. حالة الطقس اليوم الجمعة 13-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

طقس حار
طقس حار

توقع خبراء الأرصاد الجوية استقرار في حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يكون الطقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، مائل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 13-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة.

 

حالة الطقس اليوم 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الجمعة، مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي الليل، سيكون الطقس لطيفًا في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

كما توقعت الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا، وحذرت السائقين من ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة. 

 

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر عنها نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد اليوم الجمعة. 

ما حكم سجود التلاوة وما شروطه وكيفيته؟.. "الإفتاء" تجيب

الإفتاء: تأشيرة الدخول لها حكم عقد الأمان

درجات الحرارة المتوقعة 

محافظة القاهرة: 32 درجة مئوية للعظمى، 21 درجة مئوية للصغرى.

محافظة الإسكندرية: 28 درجة مئوية للعظمى، 19 درجة مئوية للصغرى.

مدينة طنطا: 31 درجة مئوية للعظمى، 20 درجة مئوية للصغرى.

محافظة بورسعيد: 28 درجة مئوية للعظمى، 19 درجة مئوية للصغرى.

محافظة دمياط: 28 درجة مئوية للعظمى، 19 درجة مئوية للصغرى.

محافظة الإسماعيلية: 31 درجة مئوية للعظمى، 20 درجة مئوية للصغرى.

محافظة السويس: 31 درجة مئوية للعظمى، 20 درجة مئوية للصغرى.

محافظة الغردقة: 35 درجة مئوية للعظمى، 24 درجة مئوية للصغرى.

محافظة مرسى مطروح: 28 درجة مئوية للعظمى، 19 درجة مئوية للصغرى.

اقرأ أيضاً

تفاصيل موعد برودة الطقس وأماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية شبورة مائية نشاط رياح حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير الدفاع الأمريكى يزور إسرائيل ويجتمع بحكومة الاحتلال.. اليوم

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 13-10-2023

عاجل.. رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم

عاجل.. حماس تدعو للنفير العام فى القدس الشرقية والضفة الغربية.. اليوم

عاجل.. سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 13-10-2023

عاجل.. للشباب حتى 40 سنة.. فرص عمل جديدة من وزارة العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصري !

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

عبدالوهاب داود

لماذا يكره "الإخوان" محمد صلاح؟!

جلال حمام

خلى السلاح صاحى.. عدونا غدَّار

محمد الراعي

4 مكاسب للمنتخب أمام زامبيا رغم خطايا فيتوريا

خالد حريب

كلمة الرئيس.. خارطة طريق لإنقاذ القضية الفلسطينية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل