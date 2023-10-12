عاجل.. درجات الحرارة اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

ينشر موقع الدستور تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بشكل يومي وفق بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تنشر حالة الطقس خاصة مع بدء الإحساس بالبرودة في حالة الطقس.

في هذا التقرير يمكن التعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 في محافظات مصر وتفاصيل حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس اليوم الخميس في محافظات مصر

جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبيّن بيان هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 7 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث «30% تقريبًا»، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023

نستعرض درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة وبعض المحافظات وفق البيان الصادر عن هيئة الارصاد الجوية اليوم الخميس وهي كالتالي:

القاهرة العظمى 30 الصغرى 22

العاصمة الإدارية العظمى 30 الصغرى 21

6 أكتوبر العظمى 31 الصغرى 21

بنها العظمى 30 الصغرى 22

دمنهور العظمى 29 الصغرى 21

وادي النطرون العظمى 31 الصغرى22

كفر الشيخ العظمى 29 الصغرى 21

المنصورة العظمى 29 الصغرى 22

الزقازيق العظمى 30 الصغرى 22

شبين الكوم العظمى 30 الصغرى 21

طنطا العظمى 29 الصغرى 21

دمياط العظمى 28 الصغرى 22

بورسعيد العظمى 27 الصغرى 22

الإسماعيلية العظمى 30 الصغرى 20

السويس العظمى 30 الصغرى 21

العريش العظمى 29 الصغرى 20

رفح العظمى 28 الصغرى 21

رأس سدر العظمى 33 الصغرى 23

نخل العظمى 30 الصغرى 16

كاترين العظمى 25 الصغرى 16

الطور العظمى 28 الصغرى 22

طابا العظمى 31 الصغرى 24

شرم الشيخ العظمى 34 الصغرى 26

الإسكندرية العظمى 27 الصغرى 21

العلمين العظمى 26 الصغرى 21

مطروح العظمى 27 الصغرى 20

السلوم العظمى 26 الصغرى 18

سيوة العظمى 30 الصغرى 17

رأس غارب العظمى 32 الصغرى 25

الغردقة العظمى 33 الصغرى 25

سفاجا العظمى 32 الصغرى 25

مرسى علم العظمى 33 الصغرى 26

شلاتين العظمى 34 الصغرى 25

حلايب العظمى 32 الصغرى 26

أبو رماد العظمى 33 الصغرى 25

رأس حدربة العظمى 31 الصغرى 26

الفيوم العظمى 30 الصغرى 20

بني سويف العظمى 31 الصغرى 20

المنيا العظمى 32 الصغرى 18

أسيوط العظمى 31 الصغرى 19

سوهاج العظمى 34 الصغرى 21

قنا العظمى 36 الصغرى 22

الأقصر العظمى 35 الصغرى 23

أسوان العظمى 35 الصغرى 24

الوادي الجديد العظمى 33 الصغرى 20

أبو سمبل العظمى 35 الصغرى 25