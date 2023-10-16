الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 16-10-2023 ودرجات الحرارة فى المحافظات

مع بداية اليوم الباكر يسعى المواطنون قبل الذهاب إلى مقر عملهم، وقضاء مصالحهم معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 16-10-2023 ودرجات الحرارة في محافظات مصر عبر جوجل، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، حالة الطقس اليوم، وتكون متوقعة استمرار انخفاض في درجات الحرارة، ومصاحبها سقوط أمطار، لكي تسود أجواء خريفية معتدلة في أغلب أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم الإثنين 16-10-2023 ودرجات الحرارة في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 ودرجات الحرارة في محافظات مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 16 أكتوبر في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل الحرارة في النهار على القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس يكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وفي شمال الصعيد، وحارًا على جنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد أيضا أن يسود طقس لطيف بأول الليل مائل للبرودة بآخره على شمال البلاد إلى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فرص سقوط الأمطار اليوم الإثنين

كشفت هيئة الأرصاد في مصر عن الظواهر الجوية المتوقعة لحالة الطقس اليوم الإثنين على النحو الآتي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يشهد اليوم الإثنين، سقوط أمطار متوسطة وتكون بنسبة حدوث 60% تقريبًا، على مناطق في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، وذلك مع سقوط أمطار خفيفة قد ستكون متوسطة 40% في جنوب الوجه البحري وبمدن القناة.

وأشارت هيئة الأرصاد في مصر، إلى انتشار شبورة مائية وتكون من الساعة الـ 4 إلى الساعة الـ 7 صباحًا تقريبًا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والطرق القريبة من كافة المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق في القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، حركة البحر المتوسط، وتكون متوقعة أن تكون حالته من خفيفة لمعتدلةة، وسيصل ارتفاع الأمواج فيه من 1 متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم الإثنين

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة اليوم الإثنين 16-10-2023: